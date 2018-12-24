Дисквалифицированный российский наставник признан лучшим тренером Армении

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Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий «Пюник», признан лучшим тренером Армении по итогам 2018 года, сообщает «Советский спорт».

По итогам голосования, проведенного Федерацией футбола Армении, россиянин набрал 70 очков. Вторым стал тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц (60 очков), третье место в опросе заняли главный тренер «Ширака» Вардан Бичахчян и наставник «Арлашкерта» Арам Восканян (55 очков).

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После 17 туров чемпионата Армении «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице.

В начале декабря Талалаев был дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи. Позднее срок отстранения удалось сократить до 31 марта 2019 года.