«Торонто» ушел от проигрыша «Детройту» за восемь секунд до сирены
«Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев. За восемь секунд до конца третьего периода нападающий канадского клуба Джон Таварес сравнял счет. В овертайме Каспери Капанен оформил свой второй и победный гол в матче.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут и 31 секунду.
Ранее форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал причину своей неудачной серии в регулярном сезоне НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Капанен (Мэттьюс, Райлли) — 00:27
1:1 — Гронек — 03:45
1:2 — Расмуссен (Ларкин, Дженсен) — 19:18
1:3 — Эн (Миган) — 29:53
2:3 — Готье (Линдхольм, Мур) — 32:52
3:3 — Райлли (Таварес, Юнссон) — 34:00
3:4 — Нильсен (Кронвалль, Бертуцци) — 52:03 — 3:4
4:4 — Таварес (Гардинер) — 59:52
5:4 — Капанен (Дермотт, Кадри) — 61:53