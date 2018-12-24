Дабл-дабл украинца Леня помог «Атланте» одолеть «Детройт»
«Атланта Хоукс» на выезде одержала победу «Детройт Пистонс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 98:95. Самым результативным игроком у лидеров стал Винс Картер, в активе которого 18 очков. Украинский центровой Алексей Лень отличился дабл-даблом (15 очков, 17 подборов). В составе проигравших 18 очков заработал Лэнстон Гэллоуэй, 15 — Блэйк Гриффин.
Реклама
Эта победа для «Атланты» третья кряду.
Ранее на пост главного тренера петербургского баскетбольного клуба «Зенит» был назначен испанский специалист Хоан Пласа.
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» (Мичиган) — «Атланта» (Джорджия) — 95:98 (21:28, 22:29, 23:22, 29:19)