Боксеру Устинову поступило предложение сразиться с британцем Чисорой

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Промоутер российского боксера Александра Устинова Владимир Хрюнов рассказал о планах клиента на предстоящие поединки, передает «РИА Новости».

Он сообщил, что россиянину поступило предложение сразиться с британцем Дереком Чисорой.

«У нас есть предложение о проведении боя с Дереком Чисорой. Я думаю, что Александр Устинов постарается не подвести и разгромит Чисору. Этот поединок планируется провести в апреле», — отметил Хрюнов.

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В активе 42-летнего Устинова 53 победи и три поражения, в то время как Чисора одержал 29 побед при девяти проигрышах.

Ранее чемпион мира в полусреднем весе по версии Международной федерации бокса (IBF) американец Эррол Спенс пообещал победить бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана.