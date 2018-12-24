Назаров: Каррера был для игроков «Спартака» чужим дядей

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Известный актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров снова отрицательно высказался относительно тренерской работы бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры, передает «Спорт-Экспресс».

Артист считает, что итальянский специалист был для подопечных «чужим дядей».

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«Почему в первый год Каррера приходил, спрашивал у всех: «Как здоровье? Как дела? Как дома?», говорил: «Пойдемте, ребята, все вместе пиццу поедим». Потом две-три победы подряд и он забывает здороваться с ребятами! Это что за человек такой? Массимо видел, что идет развал, а на дороге буквально валяется кубок. Оставалось-то, чтобы его взять, всего ничего… Он не поговорил с коллективом, не нашел нужным общаться на эту тему. Вообще, понятие бесковское, романцевское отсутствовало, как и понятие – тренер-педагог, отец, отчим. Каррера был чужой дядя», — заключил Назаров.

Напомним, что 22 октября руководство «Спартака» уволило Карреру из-за неудачных выступлений команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов», ярославского «Шинника» и воронежского «Факела» Александр Аверьянов считает петербургский «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России-2018/19.