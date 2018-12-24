Гараничев рассказал о негативе чешских фанатов в адрес сборной России

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Биатлонист Евгений Гараничев рассказал о негативном отношении иностранных болельщиков к россиянам, передает «Советский спорт».

Спортсмен отметил неприятное поведение определенной компании фанатов.

«В Хохфильцене и здесь, в Нове-Место, стояла группа болельщиков, судя по флагам и одежде, это была чешская фан-группа, которые кричали «Уууууу», когда мимо них проезжал русский спортсмен. Не знаю, что они там начитались или услышали, но даже наши соперники, те, кто яростно выступает против допинга, такого себе не позволяют. Это, конечно, 1%, может, даже меньше от общего числа, так что остальные поддерживали яростно всех, и мне здесь, в Нове-Место, это очень помогло», — отметил Гараничев в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, что россиянин занял третье место в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что российские спортсмены на этапах Кубка мира справляются с психологическим давлением.