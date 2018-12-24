Загитова выступала с травмой в последний день чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/443/12086443/RIAN_5723805.HR-pic905-895x505-14448.jpg">

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была травмирована, когда вышла на лед на показательных выступлениях в рамках чемпионата России в Саранске, сообщает «Советский спорт».

Тренер и хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз рассказал о том, что представляет из себя повреждение его подопечной.

Реклама

«Небольшие проблемы с ногой, но Алина в очередной раз доказала, что она боец. У нее настоящий спортивный характер. Без такого характера олимпийскими чемпионками не становятся. Хочу верить, что у нее нет серьезных травм, связанных со связками. У нее рана на ноге. На самом деле история очень глупая. Сожгли кожу с бабушкой компрессом с димексидом», — рассказал наставник в эфире Первого канала.

Олимпийская чемпионка выступила с показательной программой «Лара Крофт».

Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о поручении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подготовить спортсменку Елизавету Туктамышеву к чемпионату мира 2019 года.