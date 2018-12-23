Российский футболист отправится в «Манчестер Юнайтед»

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Генеральный директор московского «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что 14-летнего форварда Сергея Пиняева ожидает очередная стажировка в английском «Манчестер Юнайтед».

«20 января Пиняев опять поедет в Манчестер. Он поедет на две недели. Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого. Пока речь не идет о переходе. Просто «МЮ» пристальнее других следит за ним. Есть лист «МЮ» по всем странам мира. И несколько футболистов «Чертаново» в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Сережи говорить рано. Надо много работать», — сказал Ларин в интервью «Чемпионату».

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Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед» весной 2018 года. Он вышел в составе юношеской команды английского клуба в матче против итальянского «Бари» (6:0) и забил пять мячей в первом тайме.

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