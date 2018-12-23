Словацкую биатлонистку ждут в сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/11624473/RIAN_1437616.HR.ru-pic905-895x505-28151.jpg">

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что со следующего сезона ждет словацкую биатлонистку Анастасию Кузьмину в сборной России, передает ТАСС.

Сегодня муж и тренер Кузьминой сообщил, что спортсменка завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Реклама

«Это замечательная спортсменка, Кузьмина нас часто радовала победами. Очень понравилось то, что она умеет собираться на самые главные старты, включая Олимпийские игры. Мы очень надеемся и будем рады, если Настя чем-то сможет помочь российской команде», — сказал Драчев.

Кузьмина — уроженка Тюмени и родная сестра россиянина Антона Шипулина. За свою карьера она выигрывала золотые олимпийские медали на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. На ее счету 14 личных побед на этапах Кубка мира, а также серебро и бронза чемпионатов мира. Кузьмина — старшая сестра россиянина Антона Шипулина.

Ранее Гараничев выполнил собственную задачу на конец года.