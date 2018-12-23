Испанцы включили россиянина в сотню лучших футболистов года

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Испанская газета Marca включила нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в список ста лучших футболистов года, передает «Советский спорт».

Издание поставило футболиста на 97-е место. Россиянин обошел нападающего американской «Атланты» Джозефа Мартинеса (98-е место), полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Эсекиэля Паласиоса и экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Мартинеса.

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В 2018 году Дзюба играл за тульский «Арсенал», сборную России и петербургский «Зенит».45 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал восемь голевых передач.

На данный момент Marca опубликовала нижнюю десятку своего рейтинга.

Ранее дом экс-игрока «Динамо» ограбили во время матча чемпионата Франции.