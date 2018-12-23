Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против охранников СИЗО

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче в следственном изоляторе «Бутырка», передает «Московский комсомолец».

Футболисты сыграют за команду заключенных против команды охранников. Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

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«Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Отмечаются, для игроков сошьют толстовки, а Кокорин и Мамаев сыграют под своими привычными номерами — девятым и седьмым соответственно.

Ранее адвокат Мамаева рассказал о нарушениях в расследовании дела.