Три европейских топ-клуба поборются за форварда «Манчестер Юнайтед»

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Каталонская «Барселона» намерена побороться с мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом» за нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Express, каталонский клуб готовится сделать «красным дьяволам» предложение по трансферу 21-летнего форварда сборной Англии. Нынешний контракт футболиста с командой рассчитан до 2020 года.

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«Реал» и «Милан» тоже заинтересованы в приобретении Рашфорда. Клуб Серии А на данный момент является основным претендентом на нападающего.

В нынешнем сезоне воспитанник макунианцев принял участие в 15 матчах, в которых отличился четыре раза.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «МЮ» и «Реала» Жозе Моуринью изменял своей жене с Прю Картер-Робинсон.