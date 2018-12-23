Три европейских топ-клуба поборются за форварда «Манчестер Юнайтед»
Каталонская «Барселона» намерена побороться с мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом» за нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Express, каталонский клуб готовится сделать «красным дьяволам» предложение по трансферу 21-летнего форварда сборной Англии. Нынешний контракт футболиста с командой рассчитан до 2020 года.
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«Реал» и «Милан» тоже заинтересованы в приобретении Рашфорда. Клуб Серии А на данный момент является основным претендентом на нападающего.
В нынешнем сезоне воспитанник макунианцев принял участие в 15 матчах, в которых отличился четыре раза.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «МЮ» и «Реала» Жозе Моуринью изменял своей жене с Прю Картер-Робинсон.