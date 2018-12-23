Хавбек «Челси» Азар стал спортсменом года в Бельгии

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Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии, сообщает «Советский спорт».

По информации HLN, футболист занял первое место в голосовании журналистов. По итогам опроса хавбек английского клуба опередил чемпиона Европы по легкой атлетике Кена Нерта и призера Олимпийских игр 2018 года конькобежца Барта Свингса.

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В 2014-м и 2015-м годах спортсменами года в Бельгии становились вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Азар был капитаном национальной сборной на Чемпионате мира 2018, на котором подопечные Роберто Мартинеса завоевали бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» пробился в полуфинал Кубка лиги.