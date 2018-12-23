Туктамышеву выписали из больницы

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Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что его подопечную выписали из больницы.

Специалист рассказал, что теперь спортсменке необходимо пройти процесс восстановления.

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс планирование нагрузок», — цитирует наставника ТАСС.

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Чемпионка мира пропустила российское первенство из-за воспаления легких. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявило о том, что фигуристка будет лишь запасной в составе сборной на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева тоже не вошли в национальную команду на чемпионат Европы.