Российские керлингистки вышли в финал турнира в Японии
Женская сборная России по керлингу вышла в финал международного турнира, который проходит в японском городе Каруидзава, сообщает «Советский спорт».
В полуфинале россиянки одолели хозяек турнира сборную Японии со счетом 7:4. Соперником российской команды в финале будет еще одна команда из Японии. В составе женской национальной команды на соревновании выступают Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва.
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В турнире участвуют 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады.
Ранее керлингистка Анастасия Брызгалова отреагировала на слова президента России о проблеме допинга в отечественном спорте.