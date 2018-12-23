Российские керлингистки вышли в финал турнира в Японии

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Женская сборная России по керлингу вышла в финал международного турнира, который проходит в японском городе Каруидзава, сообщает «Советский спорт».

В полуфинале россиянки одолели хозяек турнира сборную Японии со счетом 7:4. Соперником российской команды в финале будет еще одна команда из Японии. В составе женской национальной команды на соревновании выступают Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва.

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В турнире участвуют 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады.

Ранее керлингистка Анастасия Брызгалова отреагировала на слова президента России о проблеме допинга в отечественном спорте.