Авербух: Медведевой нужно кардинально прибавить в технике

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Знаменитый хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата России в Саранске, передает «Спорт-Экспресс».

Чемпионкой стала юниорка Анна Щербакова, в то время как победительница Олимпиады 2018 года Алина Загитова и серебряная призерка Игр Евгения Медведева заняли пятое и седьмое места.

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Специалист оценил прокат бывший ученица тренера Этери.

«В общем, Женя всегда каталась более-менее ровно, но ошибки в короткой программе не позволили ей догонять в произвольной. Сейчас сложнее всего рассуждать, потому что у Медведевой наступит тяжелый период — ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас. Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Загитовой в следующем году», — подчеркнул Авербух.

Чемпионат завершится 23 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самодурова плохо себя чувствовала после проката.