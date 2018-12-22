Конькобежцы Юсков и Шихова пропустят чемпионат Европы в Италии

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Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков и призерка Олимпийских игр Екатерина Шихова не выступят на отборочном турнире в Коломне и чемпионате Европы в итальянском Коллальбо, сообщает «РИА Новости».

Тренер спортсменов Константин Полтавец заявил, что его подопечные пропустят соревнования.

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Чемпионат Европы состоит из двух видов многоборья: классического и спринтерского. Пройдет он на открытом катке в Коллальбо в середине января 2019 года.

Ранее Шихова стала третьей на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене.