Конькобежцы Юсков и Шихова пропустят чемпионат Европы в Италии
Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков и призерка Олимпийских игр Екатерина Шихова не выступят на отборочном турнире в Коломне и чемпионате Европы в итальянском Коллальбо, сообщает «РИА Новости».
Тренер спортсменов Константин Полтавец заявил, что его подопечные пропустят соревнования.
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Чемпионат Европы состоит из двух видов многоборья: классического и спринтерского. Пройдет он на открытом катке в Коллальбо в середине января 2019 года.
Ранее Шихова стала третьей на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене.