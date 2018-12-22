Биатлонистка Олсбю-Ройзланд стала первой на этапе Кубка мира

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Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзланд заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 53,5 секунды, на ее счету два промаха на четырех огневых рубежах. Второй пришла итальянка Доротея Вирер (отставание 0,2 секунды, один промах), третьей — шведка Ханна Эберг (+4,7; 1).

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт занимает 25-ю строчку (+2.29,2; 4), Ирина Старых — 39-ю (+3.46,9; 6), Анастасия Морозова - 42-ю (+3.59,2; 6).

Соревнование в Чехии завершится 23 декабря по окончании мужской и женской гонки с общего старта.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.