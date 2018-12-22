СКА впервые проиграл все матчи ЦСКА в одном регулярном чемпионате КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:1. У армейцев голами отметились Линден Вей, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов и Янник Хансен. Единственную шайбу в составе петербургского клуба забросил Никита Гусев.

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Благодаря этой победе столичная команда прервала двухматчевую серию поражений и увеличила отрыв от СКА до шести очков в турнирной таблице Западной конференции.

Эта встреча стала самой посещаемой в КХЛ. На футбольном стадионе «Газпром-Арена» присутствовало 67 770 человек.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал символическое вбрасывание перед началом матча между СКА и ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 — Вей (Окулов) — 13:00

0:2 — Карнаухов (Светлаков) — 23:19

0:3 — Капризов (Вей, Григоренко) — 29:32

1:3 — Гусев (бол., Прохоркин) — 57:43 — 1:3.

1:4 — Хансен — 59:16 (п.в.)