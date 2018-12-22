Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/241/12087241/RIAN_5724487.HR-pic905-895x505-40375.jpg">

Российский биатлонист Александр Логинов пришел вторым в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает «Советский спорт».

Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе, опередив россиянина на 6,2 секунды. Третье место занял брат победителя Тарьей Бе, пришедший к финишу через 23,9 секунд.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее СМИ утверждали, что российский биатлонист Антон Шипулин не намерен возвращаться в спорт.