Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
Российский биатлонист Александр Логинов пришел вторым в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает «Советский спорт».
Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе, опередив россиянина на 6,2 секунды. Третье место занял брат победителя Тарьей Бе, пришедший к финишу через 23,9 секунд.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Ранее СМИ утверждали, что российский биатлонист Антон Шипулин не намерен возвращаться в спорт.