Легионер «Спартака» не собирается уходить из клуба

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Агент Андреа Д'Амико, ведущий дела итальянского защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, опроверг информацию, что его клиент близок к уходу из клуба, передает «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Спартака» также не заинтересовано в продолжении сотрудничества с грузином Джано Ананидзе, болгарином Ивелином Поповым и россиянином Александра Самедова.

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«Информация, согласно которой «Спартак» уведомил Боккетти и еще троих игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности», — сказал Д'Амико.

Боккетти выступает за красно-белых с 2013 года. На его счету пять мячей в 110 играх за москвичей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА рады отсутствием предложений по Чалову.