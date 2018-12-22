«Аль-Джазиру» могут наказать за трансфер игрока «Локомотива»

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Клуб из ОАЭ «Аль-Джазира» до сих пор не рассчитался с агентами за трансфер нападающего Фелипе Кайседо из московского «Локомотива» в январе 2014 года, сообщает «Советский спорт».

По данным Daily Mail, клуб должен посредникам около £1 миллиона. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ноябре 2018 года обязал «Аль-Джазиру» выплатить деньги агентам, но в клубе до сих пор надеются на мировое соглашение. При этом «Аль-Джазире» и Футбольной федерации ОАЭ грозят санкции за невыполнение решения CAS.

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Кайседо выступал за «Локомотив» с 2011 по 2014 год. На его счету 15 голов в 65 матчах за москвичей. За «Аль-Джазиру» футболист отыграл полгода, забив четыре мяча в девяти встречах. Сейчас 30-летний эквадорец выступает за итальянский «Лацио».

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