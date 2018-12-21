Кокорина и Мамаева будут судить по другой статье

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Следствие переквалифицировало одну из статей обвинения по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Р-Спорт».

Теперь вместо побоев им вменяется причинение легкого вреда здоровью, совершенной из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды.

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«Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», — сказал адвокат Вячеслав Барик.

Новая статья, как и старая, предполагая до двух лет лишения свободы. Обвинение в хулиганстве в деле остается.

Футболисты находятся в следственном изоляторе с октября 2018 года. По решению суда, они будут пребывать под стражей как минимум до 8 февраля 2019 года.

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