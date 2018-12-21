Защитнику «Чикаго» разбили лицо до крови в матче НХЛ против «Далласа»

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Неприятный инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс», сообщает «Советский спорт».

В конце третьего периода защитник «Чикаго» Коннор Мерфи на большой скорости столкнулся с форвардом соперников Тайлером Питликом. Нападающий случайно ударил хоккеиста в голову локтем. В результате игрок «Далласа» разбил Мерфи лицо до крови.

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Встреча завершилась со счетом 2:5.

Пострадавший защитник «Блэкхоукс» отметился голевой передачей в матче.

Также в составе победителей результативную передачу исполнил россиянин Артем Анисимов. Его соотечественники Александр Радулов и Денис Гурьянов, выступающие за «Старз», также записали на свой счет по одной передаче.

Ранее «Питтсбург» с Евгением Малкиным обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ.