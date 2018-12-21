Канадский боксер парализован после нокаута от украинца

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Стали известны подробности о состоянии здоровья канадского профессионального боксера Адониса Стивенсона, сообщает «Советский спорт».

2 декабря Стивенсон был отправлен в нокаут украинским боксером Александром Гвоздиком, в результате чего пережил серьезную черепно-мозговую травму. 41-летний спортсмен был введен в искусственную кому.

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По информации Allboxing, сейчас Стивенсон открыл глаза и имеет возможность общаться с близкими, однако у него остается парализована правая часть тела.

Ранее сообщалось, что Стивенсон открыл глаза.