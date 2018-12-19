В «Спартаке» рассказали о деталях перехода Айртона Лукаса

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Спортивный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал, как клуб работал над трансфером 21-летнего бразильца Айртона Лукаса, передает Sport24.

По словам функционера, красно-белые выбрали игрока из пяти кандидатов.

«В клубе есть селекционный регламент. Были отобраны кандидаты на позицию левого флангового защитника, после чего этот список сужался по мере отсмотра. В результате на стол к главному тренеру лег список из пяти фамилий. Из него мы выбирали футболиста совместно. Пришли к решению, что этот игрок подходит под стиль игры «Спартака», концепцию главного тренера, может развиваться в силу возраста», — сказал Родионов.

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В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний «Флуминенсе» Айртон Лукас провел 28 матчей. Всего на его счету 58 игр за «трехцветных», а также три встречи за юношескую сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» могут арендовать двух игроков «Спартака».