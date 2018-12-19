Отец Нурмагомедова назвал условия реванша с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что матч-реванш против ирландца Конора Макгрегора возможен лишь при значительном призовом фонде, передает Sport24.

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года, применив удушающий прием в четвертом раунде.

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«У меня всегда была мечта: один бой — когда угодно, где угодно, с кем угодно. Чтобы UFC предоставила нам. Здесь мы провели почти целую вечность. С травмами, без травм, думали уйти, не уйти, вернуться, не вернуться из-за травм, из-за здоровья. Вернулись, доказали, выиграли. Вот и все. Мотивации-то не осталось. Мы разбили в бою с Макгрегором. В пух и прах. Мы сказали, один раунд будет в стойке — сделали. Мы уроним его — сделали. Мы заставили его сдаться — сделали. Что вам еще надо, уважаемые хейтеры? Где вы теперь? Они меня достают в комментариях, когда идет подготовка. Теперь я у них спрашиваю, где вы, ребята? Вы хотите с нами драться? Пожалуйста, 30 миллионов — подеремся с вами. Это предложение Макгрегору. Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30», — сказал Нурмагомедов-старший.

Нурмагомедов провел за профессиональную карьеру 27 боев, одержав победу во всех из них.

Ранее Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос о российском флаге.