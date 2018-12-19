Кокорин читает Новый завет в изоляторе

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уделяют много времени духовного развитию во время своего заключения в следственном изоляторе (СИЗО), сообщает газета «Известия».

Мамаев ходит на службы в тюремный приход, а Кокорин читает Новый завет.

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«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. У меня стало больше времени на общение с Богом. Мой сосед по камере также верующий человек, вместе мы посещаем церковь на территории Бутырки», — сказал Мамаев.

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — добавил Кокорин.

Кокорин и Мамаев обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. По решению суда, они пробудут под стражей до 8 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» жалеет об уходе Мутко с поста главы РФС.