У клубов-банкротов будут отнимать имя

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о новых правилах лицензирования клубов, передает «Р-Спорт».

За последние два года не смогли получить лицензию РФС пермский «Амкар», томская «Томь», краснодарская «Кубань», воронежский «Факел» и «Луч-Энергия» из Владивостока.

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«Утвердили правила по лицензированию. Внесено изменение. Теперь клубы, не прошедшие лицензирование или банкроты, не смогут называться прежним именем. Все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок дисквалификации вырос с двух лет до четырех», — сказал Алаев.

19 декабря в Москве прошло заседание Исполкома РФС. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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