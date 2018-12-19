У клубов-банкротов будут отнимать имя
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о новых правилах лицензирования клубов, передает «Р-Спорт».
За последние два года не смогли получить лицензию РФС пермский «Амкар», томская «Томь», краснодарская «Кубань», воронежский «Факел» и «Луч-Энергия» из Владивостока.
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«Утвердили правила по лицензированию. Внесено изменение. Теперь клубы, не прошедшие лицензирование или банкроты, не смогут называться прежним именем. Все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок дисквалификации вырос с двух лет до четырех», — сказал Алаев.
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