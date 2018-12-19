Мутко подвел итоги своей работы на посту президента РФС

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Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко назвал удовлетворительными итоги своей работы на посту президента Российского футбольного союза (РФС), информирует ТАСС.

Мутко оставил пост главы РФС 19 декабря. Временным исполняющим обязанности будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов — чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период - конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике. Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам», — сказал Мутко.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что РФС намерен пересмотреть лимит на легионеров.