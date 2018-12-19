Мутко покинул пост главы РФС

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Вице-премьер России Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

19 декабря проходит заседание исполкома организации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Как сообщил член исполкома РФС Алексей Лебедев, 22 февраля состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий главы организации.

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Отмечается, что исполняющим обязанности президента будет глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Исполняющим обязанности президента был назначен генеральный директор Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее РФС назвал главную цель на 2019 год.