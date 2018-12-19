«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении исполняющего обязанности тренера клуба

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Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», передает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что Уле Гуннар Сульшер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2018/19.

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В его штаб войдут Майкл Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКнна», — говорится в заявлении пресс-служба клуба.

18 декабря с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

В нынешнем сезоне после 17 туров «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее премьер-министр Норвегии раньше времени поздравила Сульшера с назначением в «Манчестер Юнайтед».