Гол Кучерова и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счтеом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Кучеров, Седрик Пакетт, Адам Эрни, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. У хозяев шайбы забросили Тайлер Мотт и Кристофер Танев.
Также в активе Кучерова результативная передача. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
0:1 — Кучеров (Пойнт) — 08:40
1:1 — Мотт (Стечер, Виртанен) — 09:17
1:2 — Пакетт (Мартель, Эрни) — 11:07
1:3 — Эрни (Пакетт, Джирарди) — 28:37
2:3 — Танев (Руссель) — 45:46
2:4 — Стэмкос (Джонсон, Хедман) — 57:22
2:5 — Палат (Кучеров, Строльман) — 58:17 (en)