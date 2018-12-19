«Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/11681407/RIAN_3201426.HR.ru-pic905-895x505-36534.jpg">

Стало известно, кто станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт».

Болельщики английского клуба обнаружили на официально сайте ошибку, благодаря которой узнали имя приемника.

Официально заявления о новом наставнике еще не было, однако руководство уже решило назначить на этого пост бывшего нападающего «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

Реклама

На официальном сайте было опубликовано видео победного гола, забитого Сульшером в 1999 году в финале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

«Сульшер становится нашим исполняющим обязанности главного тренера через 20 сезонов после того, как принес клубу требл этим голом на «Камп Ноу», — гласила подпись к ролику.

Вскоре он был удален с сайта, так как, судя по всему, был размещен раньше времени.

Ранее директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не намерен назначать Моуринью на пост наставника клуба.