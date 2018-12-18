Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой

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Двукратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева выступит на чемпионате страны с новой короткой программой, сообщает «Советский спорт».

По информации YouTube-канала The Skating Lesson, поставил новую программу представитель Узбекистана Миша Ге. Россиянка будети выступать под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

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В нынешнем сезоне Медведева исполняла короткую программу под композицию Orange Colored Sky Натали Коул. Хореографами выступили Дэвид Уилсон и Сандра Безик.

Первенство России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

Ранее сообщалось, что возвращение в Россию привело Медведеву в экстаз.