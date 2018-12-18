«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отправлен в отставку с занимаемой должности, сообщает «Советский спорт».

Как говорится в заявлении на официальном сайте «красных дьяволов», португальский специалист покинул свой пост. Отмечается, что в ближайшее время клуб объявит имя временного главного тренера до конца сезона.

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«Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в «Манчестер Юнайтед» и пожелать ему успеха в будущем. В скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера», — говорится в сообщении «МЮ».

55-летний португалец возглавлял манкунианцев с 2016 года. В этом сезоне команда под его руководством показывает худшие результаты за последние 28 лет, находясь на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «МЮ» придется раскошелиться на €26 млн в случае увольнения Моуринью.