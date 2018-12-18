Роналду решил уйти из «Реала» еще прошлой зимой

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение о переходе в итальянский клуб еще до завершения прошлого сезона, когда он выступал за мадридский «Реал», сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал агент португальца Жорже Мендеш.

«Криштиану еще в январе сказал мне, что хочет перейти именно в «Ювентус». В тот момент я подумал, что переход вряд ли возможен, но я был неправ.

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В итоге, переговоры заняли два-три месяца», — приводит слова представителя футболиста Tuttosport.

Ранее сообщалось, что во Франции нашли полкило конопли с изображением Роналду.