Роналду решил уйти из «Реала» еще прошлой зимой
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение о переходе в итальянский клуб еще до завершения прошлого сезона, когда он выступал за мадридский «Реал», сообщает «Советский спорт».
Об этом рассказал агент португальца Жорже Мендеш.
«Криштиану еще в январе сказал мне, что хочет перейти именно в «Ювентус». В тот момент я подумал, что переход вряд ли возможен, но я был неправ.
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В итоге, переговоры заняли два-три месяца», — приводит слова представителя футболиста Tuttosport.
Ранее сообщалось, что во Франции нашли полкило конопли с изображением Роналду.