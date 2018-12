Ковальчук приступил к ледовым тренировкам после инфекции

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук начал проводить тренировочные занятия на льду, сообщает «Советский спорт».

Однако форварду пока не разрешают вступать в физический контакт, информирует твиттер североамериканского журналиста Лизы Диллмана. Напомним, что россиянин выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке.

Реклама

В игре с «Эдмонтоном» (2:3) 30 ноября у Ковальчука не получилось набрать очки 11-й раз подряд.

Всего в текущем сезоне Ковальчук провел 25 матчей, в которых забросил пять шайб, а также отметился девятью голевыми передачами. Его текущий показатель полезности составляет «-13».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не видит причин для возвращения российского форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Plus, Jack Campbell is back on the ice. Three goalies at practice … https://t.co/lvE4VswKVg