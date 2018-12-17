Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/12095773/Dt6Yv_dWoAYq3nX-pic905-895x505-85764.jpg">

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В трех матчах регулярного чемпионата капитан столичного клуба забросил семь шайб. Россиянин второй раз в карьере оформил два хет-трика подряд. Также хоккеист установил личный рекорд по результативной серии — 14 матчей.

Реклама

Вторым стал форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, в активе которого 11 (5+6) очков в четырех встречах.

Третьей звездой был признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, набравший девять (5+4) очков в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкину осталась одна встреча до повторения рекорда Уэйна Гретцки.