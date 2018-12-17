Адвокат оценил реальность угроз Глушакова в адрес жены

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Спортивный адвокат Александр Чеботарев считает, что в словах капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова в адрес жены Дарьи не усматривается реальная угроза убийством.

«Из тех аудиозаписей, которые выложены в сети интернет (даже если предположить, что это голос Дениса), реальной угрозы не усматривается. В пылу семейного скандала он мог сказать подобное, но прямого «я тебя убью» или «тебя убьют» такого нет. При этом еще раз повторюсь, эмоциональный фон разговора ссорящихся супругов всегда находится на пределе», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Ранее тетя Глушакова предположила наличие провокаций со стороны жены футболиста.