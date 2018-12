Удар первой ракетки мира Симоны Халеп был признан лучшим в 2018 году

Стали известны итоги голосования болельщиков в номинации «Удар 2018 года», который устроила Женская теннисная ассоциация (WTA), сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы организации, 48% респондентов отдали свои голоса за удар румынки Симоны Халеп в матче против полячки Агнешки Радваньской на турнире в Майами.

Также в топе находились сама Радваньска, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и тунисская спортсменка Онс Жабер.

Три удара россиянки Марии Шараповой были в расширенном списке номинантов, но в четверку лидеров они не попали.

Ранее российская теннисистка Евгения Родина поднялась в рейтинге WTA.

ICYMI, @Simona_Halep chased down this Radwanska drop shot to earn our 2018 WTA Shot of the Year presented by @Cambridge_FX! pic.twitter.com/xafe1jLISh