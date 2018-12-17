Стал известен состав сборной России по биатлону на этапе КМ в Чехии

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Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) огласила состав сборной на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в чешском Нове-Место, передает «Советский спорт».

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Антон Бабиков вошли в заявку мужской национальной команды.

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Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Анастасия Морозова представят страну на женских соревнованиях.

Этап в Чехии будет проходить с 20 по 23 декабря и состоять из спринтерские гонки, гонки преследования и гонки с общим стартом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев высказался о скандале в сборной России по биатлону вокруг Бабикова.