Трое россиян вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова
Трое российских хоккеистов вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова 2018 года, сообщает ТАСС.
В команду соревнования были включены вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Илья Николаев и Василий Подколзин.
Напомним, что сборная России (U18) завоевала на турнире серебро, проиграв в финале американцам (U19) со счетом 0:2.
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Символическая сборная:
Вратарь: Ярослав Аскаров (Россия);
защитники: Ронни Этард (США), Ти Джей Ллойд (Канада);
нападающие: Бобби Бринк (США), Илья Николаев (Россия), Василий Подколзин (Россия).
Ранее нападающий «Флориды» Александр Барков признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).