Трое россиян вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова

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Трое российских хоккеистов вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова 2018 года, сообщает ТАСС.

В команду соревнования были включены вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Илья Николаев и Василий Подколзин.

Напомним, что сборная России (U18) завоевала на турнире серебро, проиграв в финале американцам (U19) со счетом 0:2.

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Символическая сборная:

Вратарь: Ярослав Аскаров (Россия);

защитники: Ронни Этард (США), Ти Джей Ллойд (Канада);

нападающие: Бобби Бринк (США), Илья Николаев (Россия), Василий Подколзин (Россия).

Ранее нападающий «Флориды» Александр Барков признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).