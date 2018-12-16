Сборная России выиграла Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала, сообщает «Советский спорт».
В заключительном матче турнира российская национальная команда разгромила сборную Финляндии со счетом 5:0.
В первом периоде шайбу забросил Кирилл Капризов. Во втором периоде отличились Василий Токранов, Никита Нестеров и Владислав Гавриков. В третьем периоде счет до разгромного довел Михаил Григоренко.
На Кубке Первого канала сборная России выиграла все матчи.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала.
Кубок Первого канала.
Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 — Капризов (Григоренко, Елесин), 19:00;
2:0 — Токранов (Гусев, Плотников), 25:28;
3:0 — Нестеров (Кузьменко), 29:25;
4:0 — Гавриков (Барабанов, Токранов), 30:10;
5:0 — Григоренко (Блажиевский, Шалунов), 55:00.