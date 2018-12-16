Пихлер выскажется о Родченкове на специальной пресс-конференции

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер даст пресс-конференцию во время второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, на которой объяснит свое мнение об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, сообщает ТАСС.

15 декабря немецкий специалист назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории лжецом.

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«Я намерен дать сегодня пресс-конференцию, на которой подробно расскажу о том, почему считаю лживыми заявления Родченкова», — сказал Пихлер.

Ориентировочно пресс-конференция начнется в 18:00 мск. Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год, и поэтому считает многие заявления Родченкова необоснованными.

Ранее в сборной рассказали об ответе Бабикова на приглашение в Хохфильцен.