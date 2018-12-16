Отец капитана «Штутгарта» умер на матче своего сына

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Отец капитана немецкого «Штутгарта» Кристиана Гентнера умер на стадионе после матча команды своего сына против берлинской «Герты» (2:1) в чемпионате Германии по футболу, сообщает «Советский спорт».

О причинах смерти Герберта Гентнера не сообщается. Известно, что мужчина упал во время матча в вип-зоне стадиона, а подоспевшие медики не смогли вернуть его к жизни. Другой сын умершего — Микаэль Гентнер — работает спортивным директором молодежной командой «швабов». «Штутгарт» выразил соболезнования на своем официальном сайте.

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В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Гентнера одна голевая передача в 15 матчах Бундеслиги. «Штутгарт» занимает 15-е место.

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