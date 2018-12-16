Хоккеист «Флориды» ударил клюшкой арбитра

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) защитник хозяев Маккензи Уигар ударил клюшкой лайнсмена, сообщает «Советский спорт».

Уигар был недоволен решением судей, которые оставили без внимания спорный силовой прием нападающего гостей Тайлера Энниса. Сначала Уигар стукнул клюшкой своего соперника и получил двойной малый штраф. Потом хоккеист с досады ударил клюшкой по стеклу, после чего она срикошетила в голову судьи. За этот поступок Уигар был удален до конца матча.

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Это второй матч-штраф 24-летнего защитника в сезоне. Первый он получил 2 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» в Хельсинки.

Ранее 20-летний швед набрал 12 очков в последних шести матчах НХЛ.