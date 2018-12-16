Эксперт: скандал поможет российским биатлонистам мобилизоваться

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий считает, что расследование австрийской полиции в отношении сборной России поможет команде сплотиться, передает «Национальная служба новостей».

12 декабря полиция Австрии предъявила россиянам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

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«Мы, российские спортсмены, всегда мобилизуемся в подобных ситуациях. Конечно, лучше мобилизоваться по приятным поводам, но такие моменты все равно объединяют команду. Я бы подождала окончательных результатов расследования, чтобы не говорить голословно, не имея данных», — сказала Богалий.

Международный союз биатлонистов 15 декабря провел заседание исполкома организации, на котором было решено не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Пихлер считает Родченкова лжецом.