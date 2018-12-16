В Сербии фанаты во время матча забросали судью снежками
Болельщики белградского «Партизана» на матче сербской Суперлиги против команды «Мачва» забросали судью снежками, сообщает «Советский спорт».
Во время матча были нелегкие погодные условия: выпало много снега. Болельщики, желая показать свое недовольство некоторыми судейскими решениями, бросали в бокового арбитра снежки.
Реклама
Большая часть снежных снарядов прилетела в судью после удаления Слободана Урошевича, ему была показана красная карточка на 45-й минуте. Главный арбитр был вынужден остановить встречу, чтобы защитить бокового арбитра.
Однако позднее встреча была продолжена и завершилась нулевой ничьей.
Ранее сообщалось, что болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу.