Форвард сборной России ждет победы в матче на «Газпром Арене»
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Локтионов после победы над Чехией (7:2) в матче Кубка Первого канала отметил малое количество бросков по воротам Ильи Сорокина, сообщает ТАСС.
Также форвард подчеркнул, что ему хочется победить в матче против сборной Финляндии на футбольной «Газпром Арене» 16 декабря.
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«Мы взяли все в свои руки, несмотря на мандраж перед началом встречи. Чехи во втором периоде бросили всего два раза. Удалялись они часто, не забивали большинство. В матче в Санкт-Петербурге мы ожидаем победы. Это произойдет в первый раз в нашей истории, будем биться и отдавать себя», — сказал Локтионов.
В матче с Чехией Локтионов отметился дублем.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России избежал серьезной травмы в матче с Чехией.